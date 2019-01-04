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МФК «Спартак» сыграет с саратовской «Волгой» в Люберцах 8 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 4 Января 2019, 15:22
Как информируется на официальной странице клуба в Instagram, во Дворце спорта «Триумф» в городском округе Люберцы 8 января пройдет встреча мини-футбольного клуба «Спартак» с саратовской «Волгой».
В сообщении сказано, - «Мини-футбол возвращается! Откладывайте в сторону тарелки с оливье и приезжайте в Люберцы! 8 января во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах мини-футбольный клуб «Спартак» проведет первый поединок 2019 года против саратовской «Волги».
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