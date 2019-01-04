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Гонка на квадроциклах пройдет в Малаховском парке Люберец 7 января
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Спорт — 4 Января 2019, 15:23
Как передается на официальном сайте муниципалитета, 7 января в Малаховском парке городского округа Люберцы в рамках традиционного фестиваля «Рождественские встречи» пройдет гонка на квадроциклах.
Принять участие могут все желающие, которые имеют опыт выступлений в соревнованиях, либо без опыта (любители) с личной или арендной техникой (квадроциклы с задним и полным приводом).
Программа зимнего квадро-фестиваля пройдет с 09:00 до 15:30. В 09:00 - сбор участников на трассе, с 09:00 до 09:30 – тренировочные заезды у детей, с 09:30 до 10:00 – тренировочные заезды у взрослых, с 10:00-10:30 – тренировочные заезды у детей, с 10:30 до 10:45 – тренировочные заезды у взрослых.
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