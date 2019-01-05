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Главный тренер хоккейной команды Подольска не имеет претензий к игре с ХК «ЦСКА»
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Спорт — 5 Января 2019, 12:52
Как сказано на сайте подольского клуба, главный тренер подольского ХК «Витязь» Валерий Белов не имеет претензий к игрокам после матча с ХК «ЦСКА».
Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «ЦСКА» проходил 4 января в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе игры хозяева потерпели поражение в овертайме со счетом 1:2.
Как добавил главный тренер ХК «ЦСКА» Игорь Никитин, гости выложились по полной.
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