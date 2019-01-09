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Хоккейный клуб «Зоркий» из Красногорска примет нижегородский «Старт» 10 января
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Спорт — 9 Января 2019, 13:10
Как информируется на официальной странице красногорского ХК в соцсети «ВКонтакте», что на стадионе Красногорска 10 января состоится матч по хоккею с мячом между красногорским клубом «Зоркий» и нижегородским «Стартом» в рамках чемпионата Суперлиги России.
Отмечается, что 10.01.2018 года в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги красногорский «Зоркий» примет на домашнем льду нижегородский «Старт». Начало матча в 19:00.
Красногорский «Зоркий» по итогам 15 игр находится на 14-ой строчке турнирной таблицы. Клуб «Старт» из Нижнего Новгорода, также проведший 15 игр, находится на 9-м месте в турнирной таблице.
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