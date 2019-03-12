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Сноубордист из Подмосковья выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 12 Марта 2019, 20:00
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, подмосковный спортсмен Евгений Генин стал бронзовым призером чемпионата России по сноуборд-кроссу.
В Миассе на местном горнолыжном комплексе «Солнечная долина» прошел чемпионат России по сноуборд-кроссу.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсмена с завоеванной наградой.
Он также сообщил, - «В этом сезоне Генин уже принимал участие на этапах Кубка мира по сноуборд-кроссу, также в его активе есть победа на первенстве России в сезоне-2016/17. Уверен, что с таким отношением к делу Евгения ждет большое будущее».
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