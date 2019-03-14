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Подмосковные саночники завоевали бронзу первенства России в Сочи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 14 Марта 2019, 18:15
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, подмосковные саночники завоевали бронзовые медали на первенстве нашей страны, которое проходило с 13 по 14 марта в Сочи.
Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков сообщил, что саночники из Московской области не первый год показывают достойные результаты, а также навязывают трудную борьбу своим конкурентам на всероссийских и международных первенствах.
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