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Педагоги столичной академии хореографии будут выявлять молодые таланты в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 14 Марта 2019, 18:16
Как информирует корреспондент РИАМО, министерство культуры Московской области и Московская государственная академия хореографии (МГАХ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит лучше выявлять молодые таланты среди учеников хореографических школ Подмосковья.
Соглашение подписали министр культуры Московской области Нармин Ширалиева и ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России Марина Леонова.
Леонова сообщила, что подписанное соглашение дает возможность детям Московской области получить достойное хореографическое образование и выступать во многих известных театрах.
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