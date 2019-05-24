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Спортсмены из Подмосковья выступят на чемпионате Европы по гребле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 24 Мая 2019, 20:02
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области, в швейцарском городе Люцерн с 31 мая по 2 июня пройдет чемпионат Европы по гребному спорту, в нем примут участие двое спортсменов из Подмосковья.
За медали главного европейского первенства поборются Иван Баландин и Роман Ломачев. Предварительные и отборочные заезды будут проходить 31 мая, 1 июня – полуфиналы, а 2 июня в финальных заездах определят победителей и призеров.
Иван Баландин в своем активе уже имеет серебро и бронзу европейских чемпионатов. В 2016 году Роман Ломачев на этом турнире выиграл серебро.
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