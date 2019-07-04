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Спортсмен из Дмитровского округа выиграл серебро первенства РФ по легкой атлетике
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Спорт — 4 Июля 2019, 12:08
Как проинформировала пресс-служба администрации Дмитровского округа, что спортсмен отделения легкой атлетики СШОР «Динамо-Дмитров» Ильи Алдошина завоевал серебро на первенстве России по легкой атлетике.
Отмечается, что первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет проходило с 27 по 30 июня в Челябинске.
Отмечается, что все три соревновательных дня Илья провел в сложной борьбе. Отбежав предварительные забеги на 400 метров, он отобрался в финал, опередив более сорока соперников, а также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В финале легкоатлет улучшил свой результат на полсекунды и занял итоговое шестое место. А на следующий день в заключительном виде программы, в эстафете 4 на 400 метров, Илья уже поднялся на вторую ступень пьедестала почета, завоевав серебро первенств.
Спортсмена и его тренера, у которого он тренируется с первого класса, Ольгу Эшкинину поздравили с высокими результатами и пожелали новых успехов.
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