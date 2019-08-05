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Терюшков: Закон о фитнес‑центрах выведет их на совершенно иной уровень качества
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 5 Августа 2019, 21:43
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства, накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который будет регулировать деятельность фитнес-центров, министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков положительно оценил данную инициативу.
Теперь фитнес-центры будут обязаны нанимать на работу только квалифицированных работников, которые обладают теоретическими знаниями и практическими навыками. Кроме того, центры обяжут обеспечивать тренерам все условия для повышения их квалификации.
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