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Подмосковные спортсмены представят Россию на чемпионате мира по лыжероллерам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 8 Августа 2019, 21:17
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, подмосковные спортсмены принимают участие в чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит с 7 по 11 августа в городе Мадона в Латвии.
Участники соревнований будут бороться за лидерство в индивидуальной гонка в классическом стиле на 10 и 20 километров, в индивидуальном спринт свободным стилем на 200 метров и в масс-старт свободным стилем на 15 и 20 километров. Кроме того, в финальный день соревнований пройдет командный спринт свободным стилем «два на три и на 1,5 километра».
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