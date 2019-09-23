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Подмосковная спортсменка завоевала награды на чемпионате мира по художественной гимнастике
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 23 Сентября 2019, 12:14
Как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, что спортсменка из Подмосковья Мария Толкачева завоевала два золота и бронзу на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Отмечается, что с 16 по 22 сентября 2019 года в Баку проходил 37-й чемпионат мира по художественной гимнастике.
Подмосковная спортсменка Мария Толкачева завоевала золотую медаль в групповом многоборье. Сборная России стала первой с результатом 58,7 баллов, опередив команду Японии с результатом 58,2 баллов и Болгарии с результатом 58 баллов.
В соревнованиях с обручами и булавами также не было равных российским спортсменкам, показавшим результат в 29,45 баллов. Второе место досталось девушкам из Японии с результатом 29,4 баллов. Тройку замкнули итальянские гимнастки с результатом 29,2 баллов.
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