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Областной фестиваль киберспорта пройдет в Люберцах 26 октября
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 9 Октября 2019, 12:08
Как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, что в многофункциональном комплексе «Триумф» подмосковных Люберец 26 октября состоится II Открытый фестиваль киберспорта Московской области.
Отмечается, что в рамках мероприятия пройдут турниры по следующим игровым дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: GlobalOffensive и FIFA 20. К соревнованиям допускаются жители Подмосковья старше 14 лет, зарегистрированные на электронном портале «Живу Спортом».
Для участников фестиваля будет организован танцевально-развлекательный батл на киберспортивном симуляторе JustDance. Также для всех гостей мероприятия будут функционировать интерактивная зона с косплеем и специально оборудованная площадка с VR-технологиями. Еще одним элементом программы станет мастер-класс по военно-тактической компьютерной игре Armored Warfare.
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