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Спортсменки из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате мира по боксу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 14 Октября 2019, 12:23
Как проинформировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, что в Улан-Удэ завершился XI чемпионат мира по боксу среди женщин, спортсменки из Подмосковья завоевали две медали.
В соревнованиях участвовали 224 спортсменки из 57 стран. Участницы боролись за награды в 10 весовых категориях.
Отмечается, что в копилку сборной России две медали мирового первенства принесли спортсменки из Московской области. Екатерина Пальцева завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограмм. Третье место на пьедестале почета в весовой категории до 69 килограмм заняла Саадат Далгатова.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменок с успешным выступлением.
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