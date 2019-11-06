06ноября 2019
среда
|
Дети из Подмосковья примут участие во Всероссийских «Стартах мечты» в среду
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 6 Ноября 2019, 12:09
Как информирует пресс-служба программы терапевтического спорта «Лыжи мечты», что третьи Всероссийские «Старты мечты» по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Москве 6 ноября, в соревнованиях примут участие дети из Подмосковья.
Соревнования пройдут с 11:00 до 17:00 на территории роллердрома «Ролл Холл», расположенного по адресу: Москва, Холодильный переулок, дом 3. Торжественное открытие состоится в 13:30.
В стартах примут участие более 100 детей из 55 городов России. Будут соревноваться дети из 20 муниципальных образований Московской области.
Дети из Подмосковья станут самой многочисленной группой выступающих.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
ночью +4 +6 утром +4 +6
Котировки
Партнеры