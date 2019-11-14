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Новые участники присоединятся к проекту «Самбо в школах» в Подмосковье в 2020 году
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Спорт — 14 Ноября 2019, 10:36
Как информирует вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков, что с 1 сентября 2020 года еще 20 учебных заведений в Подмосковье присоединятся к проекту «Самбо в школах».
Отмечается, что участники проекта посещают дополнительный урок физкультуры, на котором школьников учат основам самбо.
На данный момент в 20 школах Московской области реализуется проект «Самбо в школах». Свыше 2000 школьников занимаются по этому проекту. Сейчас на этапе внедрения еще 20 школ, в них проект заработает с начала нового учебного года. В дальнейшем планируется охватить всю Московскую область.
Уточняется, что главным для проекта должно оставаться не количество, а качество обучения.
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