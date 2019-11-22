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Первенство России по дзюдо пройдет в Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 22 Ноября 2019, 11:47
Как проинформировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, что в подмосковном Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря пройдет первенство России среди юниоров до 18 лет по дзюдо, торжественная церемония открытия состоится 28 ноября в 16:40.
Отмечается, что на юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет, которые будут бороться за награды в 17 весовых категориях. Подмосковье на соревнованиях представят 39 человек.
Программа турнира включает в себя 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 килограммов и 44 килограммов и юноши в весе до 46 килограммов и 50 килограммов. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.
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