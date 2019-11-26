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Спортсменка из Мытищ стала двукратной чемпионкой мира по универсальному бою
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Спорт — 26 Ноября 2019, 11:13
Как информируется в Instagram-аккаунте МАУ «Спортивная школа «ЦДЮС», что спортсменка из городского округа Мытищи Екатерина Мытарева стала двукратной чемпионкой мира по универсальному бою.
Отмечается, что в период с 18 по 25 ноября в поселке Сукко Краснодарского края состоялся чемпионат мира по универсальному бою среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 37 стран мира.
В составе сборной России Московскую область и городской округ Мытищи представляли пять спортсменов МАУ «СШ ЦДЮС». Екатерина Мытарева стала двукратной чемпионкой мира в весовой категории до 78 килограммов, выиграв четыре встречи у представительниц Германии, Сирии, и России.
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