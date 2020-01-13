13января 2020
понедельник
|
Чемпионат Подмосковья по горнолыжному спорту пройдет в Дмитровском округе в понедельник
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 13 Января 2020, 12:18
Как проинформировала пресс-служба комитета по туризму Подмосковья, что 13 января в Дмитровском городском округе начнутся чемпионат и первенство Московской области по горнолыжному спорту.
Отмечается, что мероприятия пройдут в центре активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева». Чемпионат проведут среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок 16 лет и старше по дисциплине слалом.
С 14 по 16 января соревнования проведут среди юниоров и юниорок 16-20 лет по дисциплине слалом на первенство Московской области. Также состоятся традиционные соревнования «Мемориал Александра Жирова» среди мужчин и женщин по дисциплине слалом.
Центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» – старейший горнолыжный курорт Подмосковья, а также традиционная тренировочная база сборных России по горным лыжам и сноуборду.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером 0 -2 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры