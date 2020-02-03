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Подмосковный спортсмен выиграл золотые медали на Кубке Европы по бобслею
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 3 Февраля 2020, 12:43
Как проинформировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, что Ростислав Гайтюкевич из Московской области выиграл две золотые медали в составе сборной России на Кубке Европы по бобслею.
Этапы Кубка Европы по бобслею проходили в городе Инсбрук (Австрия) с 30 января по 1 февраля.
В заездах четырехместных экипажей россияне показали лучшее время в 1 минуту и 42,94 секунды. Вторую строчку с идентичным временем в 1 минуту и 43,17 секунды к финишу пришли бобслеисты из Латвии и Германии.
Также в состязаниях двоек Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов пришли к финишу с результатом в 1 минуту и 44,15 секунды. Вторыми и третьими стали два экипажа из Латвии, они проехали трассу за 1 минуту и 44,29 секунды и 1 минуту и 44,30 секунды соответственно.
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