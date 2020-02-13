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21 команда из 12 городских округов вошла в Единую лигу Подмосковья по голболу
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Спорт — 13 Февраля 2020, 12:15
Как рассказал президент Единой лиги Подмосковья по голболу Дмитрий Шипилов, что в Московской области растет число участников соревнований по голболу, в сезон 2020 – 2021 годов вошла 21 команда из 12 городских округов.
В голболе команды из трех игроков должны забросить мяч с колокольчиком внутри в ворота соперника. Спортсмены играют в светонепроницаемых очках, которые уравнивают шансы на поле здорового человека и игрока с инвалидностью по зрению.
Отмечается, что лига насчитывает три дивизиона, а именно высший, первый и второй, в которых принимают участие 23 команды. 21 команда из Московской области, а также по одной команде из Тульской и Нижегородской областей. Также с 2019 года появился новый проект – «Детская лига Подмосковья». Она существует при поддержке АНО «Лига Форбс» и Международного детско-юношеского паралимпийского движения.
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