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Подмосковный спортсмен завоевал серебро на всероссийских соревнованиях по длинным метаниям
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 25 Февраля 2020, 12:04
Как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, что Сергей Демидов из Подмосковья занял второе место в дисциплине «метание диска» на всероссийских соревнованиях.
Отмечается, что соревнования среди юниоров – отличный способ заявить о себе, как о спортсмене с высокой профессиональной квалификацией и большим потенциалом. Сергей Демидов уже не первый год с честью представляет Московскую область на национальных первенствах. В его личный медальный зачет добавилась еще одна серебряная награда
Выиграл соревнования по метанию дисков Алексей Кислица (52 метра 03 сантиметра). Сергей Демидов стал вторым с результатом 51 метр 22 сантиметра. Бронза у Константина Ефремова, который метнул диск на 50 метров 51 сантиметр.
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