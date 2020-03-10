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Подмосковные спортсмены завоевали серебро на первенстве России по шорт‑треку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 10 Марта 2020, 12:08
Как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, что шесть серебряных медалей привезли подмосковные конькобежцы с соревнований первенства РФ по шорт-треку, которые прошли в Самаре.
Отмечается, что в составе областной сборной команды выступили Павел Конычев, Даниил Краснокутский, Максим Михалев, Анастасия Данилова и Олеся Сысоева.
Серебряные медали в эстафете на 3000 метров среди девушек завоевали Анастасия Данилова и Олеся Сысоева. Среди юношей на той же дистанции поднялись на вторую ступень пьедестала Павел Конычев, Даниил Краснокутский и Максим Михалев. Даниил также взял серебро в забеге на 1000 метров.
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