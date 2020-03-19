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В спортшколах Подмосковья отменили занятия
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Марта 2020, 12:14
Как проинформировала пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, что в спортшколах Подмосковья отменили занятия из-за распространения коронавируса, также под запрет попали все спортивные соревнования.
Уточняется, что в качестве предупредительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа на срок до 10 апреля в Московской области наряду со спортивными мероприятиями отменены все занятия спортивных школ и секций. Это необходимые и вынужденные меры.
Региональный министр физической культуры и спорта Роман Терюшков призвал каждого соблюдать элементарные правила гигиены, регулярно мыть руки и обрабатывать антисептиком, отказаться от рукопожатий и по возможности не дотрагиваться руками до поверхностей в общественных местах.
нике.
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