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Пенсионер из Подмосковья вошел в десятку сильнейших тяжелоатлетов России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 19 Марта 2020, 12:16
Как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, что на 25-м Открытом чемпионате России по тяжелой атлетике честь Московской области защищал неоднократный чемпион мира Василий Зубов, по итогам состязаний мужчина завоевал серебряную медаль.
Уточняется, что по результатам состязаний Василий Петрович завоевал серебряную медаль. Он не только завоевал право выступать на чемпионате мира, который пройдет в США, но и вошел в десятку сильнейших тяжелоатлетов России.
Зубов выступал в весовой категории до 61 килограмма среди мужчин в возрасте от 85 лет. В сумме сборная Московской области набрала 280 очков и стала победителем в общекомандном зачете, обойдя команды Санкт-Петербурга и Москвы.
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