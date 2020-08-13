13августа 2020
четверг
|
Четыре медали завоевали гребцы из Подмосковья на чемпионате России
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 13 Августа 2020, 13:24
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, спортсмены из Московской области завоевали четыре медали чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ.
Соревнования проходят на столичном гребном канале в Крылатском с 10 по 14 августа.
«Чемпионат России стал одним из первых больших стартов для наших гребцов после возвращения спорта с паузы. Спортсмены упорно тренировались по индивидуальным программам во время самоизоляции и продолжили готовиться к соревнованиям после ее снятия. Их результаты говорят сами за себя. Две золотых и две бронзовых награды на главном первенстве страны – более чем достойный результат, с которым я их поздравляю», - сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
Кирилл Шамшурин одержал победу в гонке каноэ-одиночек на 1 тысячу метров, показав время 3 минуты и 51,676 секунды. В соревновании байдарок-одиночек на аналогичной дистанции Максим Спесивцев со временем 3 минуты и 33,061 секунды принес еще одну золотую награду в копилку подмосковной команды, а Виталий Ершов поднялся на третью строчку пьедестала, преодолев дистанцию за 3 минуты и 35,663 секунды.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
вечером +12 +14 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры