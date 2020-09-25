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Хоккейный матч между московским ЦСКА и рижским «Динамо» отменили
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 25 Сентября 2020, 09:16
Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командой «Динамо» из Риги и московским ЦСКА пришлось отменить, информирует Газета.ru.
«В команде из Латвии зафиксирована вспышка Covid-19», - сказано в сообщении.
Игру планировали провести 29 сентября, но за несколько дней до встречи в КХЛ объявили об отмене.
Ранее в рамках лиги прошел матч «Витязь» — «Металлург». Подмосковный «Витязь» одержал победу над командой из Магнитогорска.
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