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Спортсменка из Пушкина стала лучшей на первенстве Европы по боксу среди юниорок
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Спорт — 7 Декабря 2020, 10:18
На чемпионате Европы по боксу среди юниоров и юниорок спортсменка из Пушкина завоевала золото в категории до 80 килограммов, сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир прошел с 25 ноября по 2 декабря в Софии (Болгария).
«Подмосковная спортсменка Дарья Широковских завоевала золотую медаль первенства в весовой категории до 80 килограммов. В финальном поединке она оказалась сильнее украинской спортсменки Карине Айрапетян», - уточняется в сообщении.
Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что сборная России опередила сборные Румынии и Украины и заняла первое место в общекомандном медальном зачете. В активе национальной команды 22 медали: две бронзовые, четыре серебряные и 16 золотых.
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