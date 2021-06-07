07июня 2021
понедельник
|
Более 600 детей поучаствовали в спортивном фестивале в Красногорске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 7 Июня 2021, 12:20
Свыше 600 юных участников объединил спортивный праздник в честь Дня защиты детей в подмосковном Красногорске, информируется на официальном сайте администрации горокруга.
Свыше 600 дошкольников Красногорска приняли участие в спортивном фестивале. ХI детский спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел на стадионе «Зоркий» 5 июня.
В соревнованиях приняли участие воспитанники 55 образовательных учреждений городского округа. Юных спортсменов поприветствовали заместитель главы администрации округа по социальной сфере Татьяна Квасникова, начальник управления образования муниципалитета Наталья Тимошина, председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо» Сергей Колунов.
«Цель фестиваля – объединить ребят, привить любовь к спорту, команде, показать, что Красногорск – самый лучший город с самыми лучшими детьми», – уточнила Тимошина.
В каждой команде было по 11 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Десять из них соревновались в эстафетах «Пролезь в обруч», «Передай эстафетную палочку», «Пробеги змейкой», «Перенеси кубики», «Прокати мяч», «Попади в корзину», «Возьми предмет», «Передай мяч» и один ребенок показывал знания правил дорожного движения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
ночью +13 +15 утром +18 +20
Котировки
Партнеры