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Более 600 детей поучаствовали в спортивном фестивале в Красногорске

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Спорт — 7 Июня 2021, 12:20

Свыше 600 юных участников объединил спортивный праздник в честь Дня защиты детей в подмосковном Красногорске, информируется на официальном сайте администрации горокруга.

Свыше 600 дошкольников Красногорска приняли участие в спортивном фестивале. ХI детский спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел на стадионе «Зоркий» 5 июня.

В соревнованиях приняли участие воспитанники 55 образовательных учреждений городского округа. Юных спортсменов поприветствовали заместитель главы администрации округа по социальной сфере Татьяна Квасникова, начальник управления образования муниципалитета Наталья Тимошина, председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо» Сергей Колунов.

«Цель фестиваля – объединить ребят, привить любовь к спорту, команде, показать, что Красногорск – самый лучший город с самыми лучшими детьми», – уточнила Тимошина.

В каждой команде было по 11 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Десять из них соревновались в эстафетах «Пролезь в обруч», «Передай эстафетную палочку», «Пробеги змейкой», «Перенеси кубики», «Прокати мяч», «Попади в корзину», «Возьми предмет», «Передай мяч» и один ребенок показывал знания правил дорожного движения.

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