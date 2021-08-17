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Кубок Котельников по футболу пройдет 22 августа
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Спорт — 17 Августа 2021, 13:23
На стадионе «Русские газоны - Котельники» 22 августа пройдет Кубок городского округа Котельники по футболу, информирует пресс-служба администрации округа.
Начало в 11:00. Стадион расположен по адресу: микрорайон Силикат, д. 31.
По регламенту турнира матчи будут проходить 8 на 8 на двух футбольных полях размером 60 на 35 м.
Любой желающий может принять участие. Для этого нужно собрать свою команду - 8 полевых игроков и не более 7 запасных игроков - и оставить заявку по телефону: 8(498)742-02-40. Заявки принимаются не позднее 17:00 20 августа.
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