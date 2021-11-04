04ноября 2021
четверг
|
Подольский ХК «Витязь» сыграет 5 ноября на домашнем льду с ХК «ЦСКА»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 4 Ноября 2021, 13:48
Подольский хоккейный клуб «Витязь» 5 ноября примет команду «ЦСКА» на домашнем льду, информируется в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».
Подмосковная дружина под руководством Юрия Бабенко продолжает погоню за ушедшими вперед лидерами из восьмерки сильнейших. Обыграть армейцев раз в сезоне – приятная традиция для подмосковной дружины. Так, они сразятся с «ЦСКА» 5 ноября в 17:00 на базе Ледового дворца «Витязь».
Матчи 5 и 7 ноября в Подольске пройдут без зрителей в связи с постановлением губернатора Московской области.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
вечером +4 +6 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры