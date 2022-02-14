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Гимнастки Подмосковья приняли участие в турнире на кубок главы Мытищ
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Спорт — 14 Февраля 2022, 11:09
В соревновательном зале центра единоборств спортивного комплекса «Строитель» прошел Кубок главы городского округа Мытищи по художественной гимнастике в групповых упражнениях, информируется на сайте администрации горокруга.
10 подмосковных команд прислали на турнир своих представительниц разного возраста и уровня мастерства. Групповые упражнения в художественной гимнастике не столь популярны, как индивидуальные, но именно по ним заметна работа коллектива и спортивной школы.
«Приятно, что наш первый турнир на кубок главы Мытищ стал таким представительным. В спортивной школе «Авангард» очень сильное отделение художественной гимнастики. Девушки постоянно входят в число призеров областных соревнований, выступают на всероссийском уровне. А в этом году школа еще и получила новое собственное здание. Так что результаты должны расти», - сказал заместитель главы округа Владимир Агеев.
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