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Матчи по мини‑футболу пройдут в Подольске 19 и 20 февраля
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Спорт — 17 Февраля 2022, 15:15
В УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска 19 и 20 февраля пройдут футбольные матчи МФК «КПРФ» и «Динамо-Самара» 11 тура Париматч Суперлиги, вход бесплатный, информирует клуб «МФК КПРФ».
Команда МФК «КПРФ» спустя больше месяца вновь сыграет на домашнем паркете. Соперником команды станет МФК «Динамо-Самара», который на данный момент занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 25 очками. МФК «КПРФ» расположился на 4 позиции с 28 баллами.
Матчи пройдут в УСЦ «Юность» на проезде Юности, 1. Начало в 14:00
Всех болельщиков приглашают на игры. Вход на матчи свободный в соответствии с правилами посещения от Роспотребнадзора.
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