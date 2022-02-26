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Фестиваль «Ozon Гонка Легкова» стартует в Сергиево‑Посадском округе в субботу
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Спорт — 26 Февраля 2022, 10:08
В Сергиево-Посадском округе 26 и 27 февраля состоится фестиваль лыжного спорта «Ozon Гонка Легкова». В первый день для посетителей и участников организуют автограф-сессию, после которой состоятся соревнования, информирует пресс-служба регионального Минспорта.
В субботу фестиваль откроется в 9:00 автограф-сессией. Затем на лыжню выйдут дети, к 11:20 будут определены победители.
В 12:00 стартует гонка для взрослых. Лучших лыжников наградят с 13:00 до 15:00. Первый день фестиваля завершится к 18 часам.
Медали разыграют как в личном, так и в общекомандном зачете. На старт также выйдут олимпийские чемпионы и призеры мировых турниров.
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