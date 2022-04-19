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Самбист из Люберец на всероссийских соревнованиях сделал предложение своей девушке
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Спорт — 19 Апреля 2022, 16:31
Спортсмен из Люберец Алексей Курначенков после победы на Всероссийских соревнованиях по самбо на призы УФСИН РФ сделал предложение руки и сердца своей девушке, информирует пресс-служба администрации городского округа.
На соревнованиях, который проходил в Твери, двое спортсменов из Люберец выполнили норматив на присвоение звания мастера спорта.
«Данные соревнования стали самыми романтичными. Алексей Курначенков сразу после награждения неожиданно попросил у ведущего микрофон и сделал заявление, что победы, это хорошо, но для него сегодня знаменательный день, который он хотел бы разделить со своими единомышленниками», – сказал председатель Федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков.
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