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Более 100 школьников в Люберцах сдали нормативы ГТО
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 4 Мая 2022, 13:16
Свыше 100 учеников 9-11 классов школ городского округа Люберцы сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», информирует корреспондент «РИАМО в Люберцах».
«Это те ребята, которые в этом году будут поступать в высшие учебные заведения. Я считаю, что для них это необходимая история, потому что золотой знак ВФСК «ГТО» дает от 1 до 10 баллов преимущества при поступлении», - сообщил старший аналитик комитета по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Андрей Абахин.
Ребята сдали длинный бег на 2 и 3 км, метание гранаты и стрельбу.
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