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Спортсмены из Королева завоевали 14 наград на чемпионате и первенстве РФ по тхэквондо
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Спорт — 11 Мая 2022, 16:34
Спортсмены из подмосковного Королева завоевали 14 наград на чемпионате и первенстве России по тхэквондо, информирует пресс-служба городской администрации.
Чемпионат и первенство России по тхэквондо в дисциплине пхумсэ прошли в Хабаровске с 5 по 9 мая. В них приняли участие более 350 спортсменов из 24 регионов России. Спортсмены СШОР «Металлист» из Королева завоевали 14 наград, что позволило подмосковной команде завоевать рекордное количество медалей за последние 12 лет.
Денисова Дарья Денисова стала трехкратной чемпионкой и также завоевала серебряную медаль, двукратной чемпионкой стала Мария Холоднова. По одной золотой медали завоевали Алиса Белова, Петр Еремин и Полина Но, которая завоевала и бронзовую медаль. Еще четыре девушки стали бронзовым призерами и одна - серебряным. Тренируются спортсмены у Олега Денисова.
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