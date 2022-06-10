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Юран и Робсон сыграют в футбол с жителями Подмосковья в Красногорске
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Спорт — 10 Июня 2022, 15:09
Юран и Робсон сыграют в футбол с жителями Подмосковья в Красногорске, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
«У команды "Легенд" пополнение: на поле в Красногорске выйдут действующий главный тренер ФК "Химки" Сергей Юран и легендарный бразильский футболист, первый и один из наиболее успешных игроков из дальнего зарубежья в истории "Спартака" Луис Робсон, – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. – Уже завтра, 11 июня, у жителей Красногорска и всех любителей футбола в Подмосковье будет уникальная возможность увидеть игру легендарных спортсменов с командой жителей городского округа. На стадионе "Машиностроитель" состоится второй матч летнего сезона уникального проекта "Выходи во двор"».
В составе команды Легенд футбола на поле выйдут Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Сергей Юран и Луис Робсон. В роли главного тренера команды выступит Валерий Гладилин. Комментировать матч будут Олег Жолобов и Виктор Гусев.
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