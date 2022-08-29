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20 медалей завоевали легкоатлеты из Московской области на спартакиаде сильнейших
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 29 Августа 2022, 08:49
В Челябинске завершилась легкоатлетическая часть Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Подмосковье за время турнира собрало 20 медалей, информирует пресс-служба областного Минспорта.
В копилке команды Московской области 9 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. В последний день соревнований сборная региона завоевала 8 наград.
«Золото в метании молота у Софьи Палкиной, в беге на 110 метров с барьерами у Сергея Шубенкова и у Вероники Архиповой, Екатерины Федяевой, Марии Тарабанской и Юлии Спиридоновой в эстафете 4 х 400 метров. Серебряную медаль завоевал Андрей Романов в метании молота», — рассказал министр физической культуры и спорта области Дмитрий Абаренов.
Бронзу завоевали Елизавета Царева и Денис Лукьянов в метании молота, Николай Орлов – в метании копья, а также Иван Орехов, Максим Федяев, Владимир Лысенко и Леонид Карасев - в эстафете 4 х 400 метров.
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