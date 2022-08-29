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Десятый матч легенд футбола с командой любителей прошел в Королеве
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Спорт — 29 Августа 2022, 08:52
Десятый матч проекта «Выходи во двор» прошел на стадионе «Вымпел» в подмосковном Королеве, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
«Это мероприятие объединило сразу несколько событий», - говорится в сообщении.
Во-первых, игра стала юбилейной – десятой в серии летнего сезона, во-вторых – один из постоянных участников звездной команды Андрей Тихонов впервые за долгие годы сыграл в футбол в родном городе. Именно здесь – в Королеве (ранее Калининграде) – родился знаменитый футболист. В возрасте 9 лет Тихонов был приглашен в футбольную секцию клуба «Вымпел», где он и начал свой путь к профессиональному спорту.
«В 7 лет я начинал, как все эти ребята, на стадионе "Вымпел" в Королеве. Доиграл до 18 лет, потом армия 2 года – вернулся, и отсюда началась карьера, которая развивалась на протяжении 30 лет. Я очень счастлив сейчас быть в своем родном городе, на новом стадионе, – поделился эмоциями Андрей Тихонов. – Юным футболистам я всегда советую больше тренироваться, работать. Вовсе не обязательно учится в какой-то суперакадемии. Я начинал на этом стадионе и потом попал в большой футбол. Самое главное – желание. Желание тренироваться. Без огромной работы не добьёшься результата».
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