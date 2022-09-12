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Более 600 человек поучаствовали в трейле в Лыткарине
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Спорт — 12 Сентября 2022, 09:13
Первый трейл состоялся в Томилинском лесопарке в Лыткарине, соревнование собрало более 600 человек, рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
«Для любителей бега по пересеченной местности были приготовлены две дистанции – 5 и 10 км», – написал министр в своем Telegram-канале.
Трассы проходили по живописному лесопарку, что позволило спортивно провести осенний выходной и насладиться природой. Маршрут забега предполагал набор высоты свыше 300 м и разные покрытия в виде асфальта, песка, грунта. Первый трудный участок находился на старте: забег начался с подъема в гору.
Каждый участник гонки получил стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, сувениры от партнеров и памятную медаль на финише. Для комфортного прохождения трасс для бегунов были оборудованы пункты питания. Также организаторы подготовили концерт.
На дистанции 5 км среди женщин первой прибежала Анастасия Карчевская, за ней – Анна Митрофанова, бронза у Виктории Пономаревой.
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