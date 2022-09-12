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Подмосковные легкоатлеты завоевали еще пять медалей чемпионата и первенства России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 12 Сентября 2022, 09:13
В третий день чемпионата и первенства России по эстафетному бегу спортсмены из Московской области добавили в свой актив сразу пять наград, из них две золотых, две серебряных и одна бронзовая, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
«Очередную медаль высшего достоинства в копилку сборной региона на чемпионате России положили Ярослав Борзаковский, Алексей Бутранов, Сергей Дубровский и Константин Толоконников, четверке подмосковных бегунов не было равных в эстафете 4х800 м. среди мужчин, им удалось на целых три секунды опередить ближайших преследователей из сборной Свердловской области», - говорится в сообщении.
Еще одну золотую медаль соревнований удалось завоевать в рамках первенства страны в эстафетном забеге 100+200+300+400 м. среди девушек до 18 лет. Победителями первенства России в данной дисциплине удалось стать: Полине Шевченко, Алисе Муратовой, Александре Морозовой и Анастасии Костальгиной. В аналогичной эстафете 100+200+300+400 м., но среди юниорок до 20 лет, в шаге от первой ступени пьедестала были Дарья Чернова, Марина Новоселова, Ксения Дмитриева и Полина Хомякова.
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