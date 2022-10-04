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Два золота и серебро завоевали подмосковные спортсмены на всероссийском турнире по брейкингу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 4 Октября 2022, 10:21
В Хабаровске с 1 по 2 октября проходили всероссийские соревнования по брейкингу (танцевальный спорт), информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
«За сборную команды Московской области выступали спортсмены регионального Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», - говорится в сообщении.
Подмосковные спортсмены Александр Бакаржиев, Илья Блинов и Владимир Трохов стали победителями в командной дисциплине.
Также Александр Бакаржиев выиграл еще две медали в соревнованиях личного зачета: золото в мужской возрастной категории и серебро в юниорской возрастной категории (16–18 лет).
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