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Более 20 спортсменов из подмосковной команды по индорхоккею вошли в состав нацсборной
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 18 Ноября 2022, 12:58
В Минске стартует международный турнир по индорхоккею среди мужчин и женщин, в нем примут участие 12 команд, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В состав двух национальных сборных Россия-1 и Россия-2 вошли 28 спортсменов (17 девушек и 11 парней) из "Динамо-Электросталь"», - говорится в сообщении.
Соревнования завершатся 20 ноября, а уже в декабре пройдет турнир «Подмосковные вечера».
«Динамо-Электросталь» – первый в истории российского спорта обладатель Кубка европейских чемпионов по индорхоккею. Этот титул они завоевали в 2022 году на соревнованиях в Турции.
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