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Подмосковные пловцы завоевали еще 3 медали на «Играх дружбы» в Казани
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 24 Ноября 2022, 15:44
В четвертый соревновательный день на «Играх дружбы» пловцы из Подмосковья завоевали 3 медали: золото, серебро и бронзу, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап комплексных международных соревнований по плаванию «Игры дружбы» проходит в Казани. Данный этап включил в себя международные соревнования «Кубок президента Республики Татарстан» по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию, в рамках которых проводится чемпионат РФ по плаванию. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Алжира, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР и России, в том числе ЛНР и ДНР.
Лучшим на дистанции 800 м вольным стилем стал Александр Степанов. Еще одну медаль соревнований – бронзу – вновь завоевал Евгений Рылов на дистанции 50 м на спине. Серебряными призерами игр стала сборная Подмосковья в эстафете 4 на 200 м вольным стилем. В финальном заплыве команду представляли Роман Акимов, Андрей Витряк, Евгений Рылов и Иван Гирев.
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