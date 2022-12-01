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В Подмосковье пройдут международные соревнования по сумо «Кубок Содружества»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 1 Декабря 2022, 14:40
Со 2 по 4 декабря во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове пройдут международные соревнования по сумо «Кубок Содружества» среди мужчин и женщин, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В турнире примут участие более 200 спортсменов из России, Белоруссии, Сербии, Монголии, Ирана, Киргизии, Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Израиля. В составе сборной России выступят 92 спортсмена, в том числе 4 из Московской области», - говорится в сообщении.
Кубок организован по правилам Международной федерации сумо (ISF). Во всех весовых категориях соревнования будут проводиться по круговой системе. В каждом поединке за медаль победитель будет определяться по результатам трех раундов.
Женщины разыграют медали в весовых категориях до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 73 кг, до 80 кг, свыше 80 кг, Абсолютная. Мужчины – до 70 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 92 кг, до 100 кг, до 115 кг, свыше 115 кг, Абсолютная.
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