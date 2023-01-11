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Первые 130 человек получили «Паспорта путешественника» в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 11 Января 2023, 11:12
Первые 130 «Паспортов путешественника» получили участники проекта «Моя зима в Подмосковье» с 1 января 2023 года, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для участия нужно выбрать предложенный маршрут на турпортале Подмосковья welcome.mosreg.ru. После этого координатор проекта выдаст паспорт путешественника, где будут проставляться отметки о посещениях мероприятий», - говорится в сообщении.
В рамках проекта желающие смогут посетить маршруты со спортивно-массовыми мероприятиями, историческими, культурными и туристическими центрами.
Среди маршрутов можно выбрать фестиваль «Тепло» в Серпухове, кубок Легкова в Наро-Фоминске, «Красногорский марафон», Лыжный семейный фестиваль в Одинцовском городском округе.
Победителем станет участник, который посетил больше всех мероприятий до 25 февраля 2023 года. Ему вручат специальный приз от команды губернатора.
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