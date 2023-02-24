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Более 450 лыжников вышли на старт марафона «Лыжня в Лавру» в Подмосковье
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Спорт — 24 Февраля 2023, 12:32
На старт марафона «Лыжня в Лавру» в День защитника Отечества в 2023 году вышли более 450 лыжников, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Марафон "Лыжня в Лавру" проходит при поддержке нацпроектов "Демография" и "Туризм и индустрия гостеприимства". Местом проведения является лыжная трасса в городском округе Пушкинский, созданная еще в 1980 году», - говорится в сообщении.
Для участников были доступны следующие дистанции:
50 км (4 круга) – с 18 лет;
25 км (2 круга) – с 18 лет;
12,5 км (1 круг) – с 2006 г.р. и старше;
3 км (3 круга) – 2007-2012 г.р.;
1 км (1 круг) – 2013-2016 г.р.
Каждый лыжник, преодолевший дистанцию, получил памятную медаль участника мероприятия.
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