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Четырнадцатилетняя тяжелоатлетка из Подмосковья установила 12 новых рекордов России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 25 Февраля 2023, 17:40
Представительница Подмосковья Варвара Кузьминова показала на первенстве России по тяжелой атлетике феноменальный результат, установив сразу 12 новых всероссийских рекордов, результаты которых превышают и действующие рекорды Европы, рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Наша подмосковная спортсменка Варвара Кузьминова в ходе выступления на первенстве России по тяжелой атлетике установила девять рекордов России среди девушек весовой категории до 81 кг 13 -15 лет и три рекорда России среди девушек 13-17 лет, результаты которых превышают действующие рекорды Европы. В результате 14-летняя спортсменка стала абсолютной победительницей первенства России, официально установив 12 рекордов России!» – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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