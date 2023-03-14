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Шесть медалей завоевали подмосковные спортсмены на турнире по женскому боевому самбо
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 14 Марта 2023, 21:47
В Казани прошел первый в истории всероссийский турнир по женскому боевому самбо, представительницы Московской области завоевали на соревнованиях шесть медалей: 2 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«На коврах казанского дворца единоборств "Батыр" сошлись 46 самбисток из 16 регионов России. Отметим, что данная дисциплина новая для российских спортсменов», - говорится в сообщении.
В весовой категории 50 кг чемпионкой стала подмосковная спортсменка Галина Каштанова (СШОР по самбо и дзюдо Можайского г.о.). Ее победное шествие поддержала Елизавета Бабушкина (в/к +80 кг) из города Щелково. Единственная серебряная награда в активе спортсменок из Московской области у Карины Черевань (СШОР по самбо и дзюдо Можайского г.о.) в весовой категории 65 кг. Бронзовые награды в копилку региона завоевали: Елена Михалева (в/к 50 кг) из областной СШОР по единоборствам, отделение г.о. Воскресенск; Миланья Шевчук (в/к 59 кг), представляющая областную СШОР по единоборствам, отделение Одинцовского г.о. и Екатерина Вальчук (в/к +80 кг) из СШОР «Олимп» г.о. Домодедово.
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